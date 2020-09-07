Зарплаты бюджетников повысят на 3% с 1 октября

Зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений повысят на 3% с 1 октября, сообщается в распоряжении правительства РФ на официальном интернет-портале правовой информации.

Зарплаты повысят и сотрудникам федеральных госорганов и гражданским служащим военных частей.

"Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений", – сообщается в распоряжении.

Индексация проводится с учетом инфляции за прошлый год – 3%. В бюджетной сфере работает 16,2% трудоспособного населения (без учета сотрудников госкомпаний), по данным Росстата.