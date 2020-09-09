Польша предложила Германии замену "Северному потоку-2"

Правительство Польши предложила ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

"Если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности", – сказал Мюллер (цитата ТАСС).

Польша строит собственный газопровод Baltic Pipe, который конкурирeт с "Северным потоком-2". Польско-датский проект под названием Baltic Pipe предназначен для поставок природного газа с норвежского шельфа в Польшу через Данию по газопроводу через Балтийское море. Планируемая мощность газопровода – 10 миллиарда кубометров в год, а завершить строительство планируется в октябре 2022 года.

Завершить строительство "Северного потока-2" планировалось в декабре 2019 года, но из-за санкций проект был приостановлен – из него вышли иностранные трубоукладчки. Россия заявила о решимости достроить газопровод своими силами – осталось проложить небольшой участок в Балтийском море около Дании. Мощность нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море составит 55 миллиардов кубометров газа, как и мощность действующего газопровода "Северный поток-1".

Ранее в парламенте ФРГ назвали опасной остановку "Северного потока-2" для страны. В случае заморозки проекта в суды против ФРГ поступят иски от компаний-участников строительства на сотни миллиардов евро.