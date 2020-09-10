ЦБ подготовил рисковый сценарий развития экономики России

Средняя цена на нефть марки Urals в рисковом сценарии прогноза ЦБ РФ в 2021 году может упасть до 25 долларов за баррель, следует из опубликованных основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ.

Рисковый сценарий ЦБ допускает затяжную пандемию с возобновлением частичных ограничений. По прогнозу ЦБ в худшем случае цена нефти в 2022 году восстановится до 30 долларов и в 2023 году – до 35 долларов за баррель после падения до 25 долларов в 2021 году. Средняя цена на нефть марки Urals в рисковом сценарии прогноза ЦБ на 2020 год составляет 38 долларов за баррель.

Снижение ВВП РФ в рисковом сценарии в 2020 году прогнозируется в размере 4,5-5,5%, а в 2021 году – рост до 1%, в 2022 году – 1-2%, в 2023 годах – 1,5-2,5%.

Инфляция в худшем случае вырастет в текущем году на 3,7-4,2%, в 2021 году – на 5,5-6,5%, в 2022 году – на 2-3%, в 2023 году – 2,5-3,5%.

В этом случае может вырасти волатильность рубля – курс национальной валюты может быстро и значительно меняться. Ранее в Кремле объяснили причины колебания курса рубля. Мировая экономическая конъюнктура нестабильна и не может не влиять, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах падения курса рубля в первую декаду сентября.