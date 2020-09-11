В Кремле прокомментировали введение гарантированного дохода граждан

Кремль знаком с предложением о минимальном гарантированном доходе граждан, но пока нет "предметных обсуждений", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россияне хотели бы получать 28,5 тысячи рублей гарантированной выплаты от государства.

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в России минимального гарантированного дохода граждан независимо от профессии и социального положения​​​. Медведев напомнил, что такая модель уже обсуждалась ранее, но пандемия коронавируса показала, как важна для сохранения социальной стабильности поддержка граждан государством. По словам председателя "Единой России", подобные модели уже работают в ряде стран.

"Пока предметных обсуждений на этот счет не ведется", – сообщил Песков (цитата ТАСС).

"На повестке дня многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями и большим опытом. Все эти инициативы, что называется, на столе, но предметных обсуждений, формализованных, пока нет".

Россияне хотели бы получать 28 500 рублей гарантированной выплаты от государства независимо от рода своей деятельности, социального и экономического положения, показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, итоги которого поступили в редакцию Вести.Ru.

Оценивая предложение Дмитрия Медведева о минимальном гарантированном доходе, 68% россиян поддержали его. Но 8% выступило против, поскольку не хотят, "чтобы на уплаченные мной налоги кормили тунеядцев". Несогласные предлагают вместо этого "лучше снизить налоги и коммунальные платежи", или повысить пенсии: "старики не живут, а выживают". Еще 24% опрошенных затруднились с ответом.

Мужчины чаще женщин поддерживают введения минимального гарантированного дохода в виде фиксированных ежемесячных выплат – 70% против 65%. Больше всего сторонников таких выплат среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей (74%).