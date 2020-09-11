Бюджетную политику в России ужесточат со следующего года

В следующем году стоит ждать ужесточения бюджетной политики, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Большой объем выделенных антикризисных средств позволяет ожидать более жесткой макроэкономической политики. В следующем году важно расширение экономики, потому что это будет основным источником доходов бюджета, отметил министр экономического развития.

Ранее ЦБ в проинфляционном сценарии предположил, что бюджетная консолидация растянется до 2023 года. В базовом сценарии предполагается, что уже со второй половины 2021 года поддержка экономики мерами бюджетной политики начнет снижаться, а в 2022–2023 годах уровень расходов будет соответствовать параметрам бюджетного правила.

При этом, как и в базовом сценарии, предполагается ослабление эпидемиологических рисков и постепенное восстановление мировой экономики. Цена на нефть в 2021 году, по прогнозу, снизится до $35 за баррель и, несмотря на соблюдение договоренностей в рамках сделки ОПЕК+, вырастет лишь до $42–43 за баррель к концу 2023 года.

Меры по поддержке бизнеса будут продлены до окончания пандемии коронавируса, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что антикризисные меры действуют на период кризиса, но продолжаться до бесконечности и уходить в следующий год они не могут. ПОэтому меры пооддержки уберут после окончания срока действия трех пакетов поддержки, отметил пресс-секретарь президента РФ