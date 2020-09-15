МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

Спрос на нефть в текущем году прогнозируется на уровне 91,7 миллиона баррелей в сутки, что соответствует уровню 2013 года, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Агентство понизило прогноз на 8,4 миллиона баррелей в день по сравнению с прошлым годом, следует из сентябрьского доклада организации.

Отмечается, что резкое восстановление мирового спроса на нефть прекратилось из-за вероятности второй волны пандемии коронавируса. В МЭА сообщают, что после ослабления ограничительных мер драйвером спроса стал рост потребления бензина, однако теперь прогноз стал более хрупким.

Эксперты МЭА приводят пример Индии, где вновь растет заболеваемость коронавирусом и Китай, где замедлились закупки нефти, что привело к накоплению запасов.

Международное энергетическое агентство ждет возобновления роста показателя в 2021 году на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 63,5 миллиона баррелей в сутки.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак недавно прогнозировал рост цены на нефть до 65 долларов за баррель в следующем году. В этом случае рубль неизбежно резко подорожает.

Средняя прогнозируемая министром цена – 50-55 долларов за баррель, но рынок может ждать волатильность в целом, отметил Новак.