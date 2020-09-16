ФРГ предложила США компенсацию за отказ от санкций против "Северного потока-2"

ФРГ предложила США миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций против проекта "Северный поток-2", сообщила сегодня немецкая газета Die Zeit.

В начале августа вице-канцлер, федеральный министр финансов Олаф Шольц сделал предложение своему американскому коллеге Стивену Мнучину – сначала устно, а затем и письменно. Шольц сообщил Мнучину, что Германия готова профинансировать миллиардное строительство двух специальных портов для импорта сжиженного газа из США. Американские компании хотят экспортировать американский сжиженный природный газ (СПГ) в Германию через терминалы в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.

Германия готова потратить 1 миллиарда евро для строительства двух терминалов для сжиженного газа из США. Федеральное правительство Германии обещало и "значительно увеличить общественную поддержку строительства".

"Взамен США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока-2", – сообщается в письме вице-канцлера Олафа Шольца для главы Минфина США Стивена Мнучина.

С 2019 года США начали политическое и юридическое давление на "Северный поток-2". Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал Германии и другим странам ЕС покупать СПГ из США в обмен на отказ от "опасной энергетической зависимости от России".