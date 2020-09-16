ОЭСР улучшила прогноз восстановления экономики России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят страны G20, улучшила в сентябре оценку восстановления экономики России: ВВП страны в этом году снизится на 7,3%, а не на 8%, как ожидалось в июне.

В 2021 году российский ВВП вырастет на 5%, прогнозируется в сентябрьском обзоре ОЭСР. Это произойдет, если не последует вторая волна пандемии с сопутствующими ограничениями.

По новой оценке ОЭСР снижение мирового ВВП в 2020 году составит 4,5%, а не 6%, как прогнозировалось летом.

"Мир столкнулся с острым кризисом в области здравоохранения и самым драматическим замедлением экономического роста со времен Второй мировой войны. Конец еще не виден, но политики еще многое могут сделать для укрепления доверия", – заявил главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

В сентябре 2020 года и российское Минэкономразвития улучшило оценку снижения экономики в 2020 году – экономика восстанавливается быстрее прежних ожиданий.

Снижение ВВП России по итогам 2020 года не превысит 3,9%, следует из нового прогноза Минэкономразвития, направленного в правительство. Прежняя оценка составляла 4,8%. По новой оценке министерства, возвращение ВВП к докризисному значению ожидается в третьем квартале 2021 года, а не в четвертом, как ожидалось ранее. По итогам 2021 году ВВП России увеличится на 3,3%, в 2022 году – на 3,4%, в 2023 году – на 3%.