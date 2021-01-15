ФНС: россияне имеют за рубежом 700 тысяч счетов на 13 трлн рублей

Российские физические и юридические лица имеют за рубежом почти 700 тыс. счетов на 13 трлн руб., заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме.

ФНС получает сведения в рамках автоматического обмена данными с другими странами.

Россия в мае 2016 г. подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговыми сведениями, а в январе 2017 г. – международное соглашение об автоматическом обмене отчетами о международных группах компаний. Первые обмены данными состоялись в автоматическом режиме в 2018 г.

Почти 400 тыс. российских налоговых резидентов имеют за рубежом счета, на которых хранят 13 трлн руб. Это "серьезные активы", отметил Вольвач.

ФНС получает от партнеров сведения о финансовых счетах налоговых резидентов. Это не хорошо и не плохо, что у людей есть зарубежные активы.

Задача состоит в том, чтобы приучить бизнес и физлиц к одной простой мысли: для выполнения налогового и бюджетного законодательства необходимо полностью и прозрачно декларировать свои доходы и платить с этих доходов налоги, подчеркнул замглавы ФНС