Глава ЦБ назвала нетрадиционную денежно-кредитную политику "авантюрой" для РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина во время своего выступления на Гайдаровском форуме в пятницу заявила, что применение инструментов нетрадиционной денежно-кредитной политики является авантюрой для РФ.

Набиуллина отметила, что нетрадиционная денежно-кредитная политика – это низкие ставки и скупка активов, когда наращивается долг и уверенность в том, что не будет никаких негативных последствий при его бесконечном рефинансировании.

В России к такой политике относятся осторожно и, по мнению главы ЦБ РФ, такую денежно-кредитную политику для России можно считать авантюрой.

Глава ЦБ считает, что для мира это также может быть будет авантюрой, так как никто не знает долгосрочных последствий. Набиуллина добавила, что даже те страны, которые пытаются выйти из этой политики, не могут этого сделать.

Зампред Центробанка России Алексей Заботкин ранее назвал преждевременным обсуждение нестандартных мер денежно-кредитной политики, поскольку еще не исчерпано пространство по изменению ключевой ставки.