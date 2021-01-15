Кудрин прогнозирует сохранение ведущей роли доллара на долгие годы

США уже фактически уступили Китаю место первой по величине мировой экономики, но американский доллар будет использоваться в качестве основной резервной валюты еще 30-40 лет, уверен глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.

Не менее 30-50 лет американский доллар будет оставаться основной мировой резервной валютой. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время своего выступления на Гайдаровском форуме в пятницу 15 января.

Кудрин отметил, что сейчас на мировой арене происходит смена экономического лидера. Китай уверенно занимает первое место, сменяя США. А по объему товаров в мире доля китайских товаров значительно больше, чем североамериканских. По паритету покупательной способности Пекин уже вышел в лидеры крупнейших мировых экономик.

Очевидно, что китайский юань займет место резервной валюты, однако, по мнению Кудрина из-за непрозрачной политики Пекина китайская валюта пока остается "неопределенной величиной". При условии большей прозрачности КНР для всего мира можно будет делать прогнозы его влияния на мировую экономику. По мнению Кудрина этот процесс Китай пройдет за 30 лет.

Позже Алексей Кудрин в кулуарах форума сообщил журналистам, что в настоящее время не должно быть новых изменений, в том числе и по НДФЛ в российском налоговом законодательстве.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау в четверг сообщал, что освобождение малообеспеченных граждан от уплаты НДФЛ может стать одним из стимулов российской экономики.

По мнению главы Счетной палаты к заявлению Владимира Мау стоит относиться сдержанно, так как по подсчетам Счетной палаты, выпадающие при освобождении от НДФЛ платежи нужно будет компенсировать чем-то другим, потому что это региональные доходы, поэтому Алексей Кудрин с осторожностью подходит к данному вопросу и придерживается девиза – никаких изменений.