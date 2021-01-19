"Газпром" предупредил о возможной приостановке "Северного потока-2"

"Газпром" сообщил инвесторам о рисках приостановки или полного прекращения проекта строительства российско-европейского газопровода "Северный поток – 2" из-за политического давления, сообщило агентство Reuters со ссылкой на проспект размещения евробондов "Газпрома".

"Реализуя наши крупные международные проекты, такие как газопровод "Северный поток – 2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, – сообщается в проспекте "Газпрома" для инвесторов. – В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта".

"Газпром" до конца недели планирует разместить восьмилетние еврооблигации в долларах среди российских и зарубежных инвесторов. Организаторами размещения выбраны Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".

Проект уже затянулся более чем на год из-за угроз США, и подорожал более чем на 1 миллиард долларов – до 11 миллиардов. Из проекта, который планировалось завершить в декабре 2019 года, уже вышли многие иностранные компании. России приходится достраивать газопровод из РФ в ЕС при помощи двух российских трубоукладчиков. Строительство пока ведет крановое судно "Фортуна", а трубоукладчик "Академик Черский" находится рядом.

Днем ранее Госдеп США проинформировал европейских партнеров о намерении ввести ограничения против российского трубоукладчика "Фортуна", а также его собственника – российской компании ООО "КВТ Рус". Официально об этом могут объявить уже сегодня, в последний день работы администрации Трампа.

Германия выступает против этих ограничений "Северного потока – 2" и не поддерживает озвученные ранее угрозы США. Тем не менее, "Газпром" собирается завершить строительство газопровода в разумные сроки, следует из проспекта размещения евробондов компании.

Nord Stream 2 AG (оператор проекта) откладывает завершение строительства газопровода через Балтийское море, сообщили 15 января в Nord Stream 2: компания не сразу начнет работы с 15 января, как планировалось.

В пятницу 15 января 2021 года регулятор ФРГ продлил до конца мая 2021 года разрешение достройки российско-европейского газопровода "Северный поток – 2" в немецких водах Балтийского моря.

Оператор проекта Nord Stream 2 планирует завершить строительство газопровода "Северный поток – 2" в июне 2021 года. С 15 января оператор проекта мог начать пробные работы в территориальных водах Дании и ФРГ: здесь необходимо уложить еще около 100 километров газопровода до мая.

Совокупная мощность двух ниток "Северного потока – 2" стоимостью 11 миллиардов долларов составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль проходит рядом с действующим аналогичным газопроводом "Северный поток". Таким образом, суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока – 2" для поставок газа из РФ в ЕС достигнет 110 миллиардов кубометров газа в год.