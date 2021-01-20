Лишь четверть российских регионов закончила 2020 год с профицитом бюджета

Из-за падения доходов и роста расходов во время пандемии 58 из 85 регионов по итогам 2020 года получили дефициты бюджета, согласно данным Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года.

Общее превышение расходов над доходами всех регионов составило 762,2 миллиардов рублей. Самый большой дефицит – в Кемеровской, Тюменской областях, Удмуртии, Ямало-Ненецком АО, Башкортостане и Архангельской области, рассчитали эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги" на основе данных казначейства на 15 января, сообщили "Ведомости" и РБК.

По данным РАНХиГС, из федерального бюджета в 2020 году регионам переведено 3,7 триллиона рублей трансфертов и субсидий для балансировки бюджетов и борьбы с пандемией. Это в 1,6-2 раза больше, чем годом ранее. Деньги направлены на оборудование больниц, доплаты медикам, пособия безработным.