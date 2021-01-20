Россияне в 2020 году приобрели рекордное за шесть лет количество ноутбуков

Во время пандемии коронавируса многие россияне перешли на удаленную работу, что привело к рекордной продаже ноутбуков.

Всего в 2020 году в стране было продано порядка 3,1 млн. ноутбуков, на сумму около 140 млн. рублей. Об этом сообщает в своем исследовании группа "М.Видео – Эльдорадо".

По данным компании, россияне купили ноутбуков на сумму 140 млн. рублей, что на 55% больше, чем в 2019 году. Чаще всего приобретаются полнофункциональные стандартные ноутбуки с размером дисплея от 13,5 дюйма, стоимостью от 35 тыс. рублей. Помимо этого вдвое выросли продажи мощных и игровых моделей.

Лидером в штучных продажах в группе и в целом на российском рынке в 2020 году стала компания Asus. Продукция компании Lenovo заняла второе место. На четвертом и пятом местах расположились Acer и HP соответственно. А компания Huawei опередила Apple, заняв пятое место.