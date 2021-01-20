PwC: мировая экономика будет расти рекордными темпами в 2021 году

По прогнозам экспертов PwC рост мировой экономики в 2021 году составит 5% на основе рыночных валютных курсов, что является самым высоким ростом в XXI веке. Однако эксперты уточняют, что точность прогноза зависит от внедрения и распространения вакцин от коронавируса. Также на реалистичность прогноза влияет продление мер монетарной, финансовой и фискальной поддержки.

Старший экономист PwC Баррет Купелян отметил, что в некоторых развитых стран в первом квартале 2021 года произойдет сокращение совокупного производства товаров и услуг в связи с новыми ограничительными мерами, которые приняты для сдерживания пандемии COVID-19.

Экономический рост ожидается во втором полугодии после успешной вакцинации большей части населения крупных развитых стран, добавил Купелян.

С учетом рыночных обменных курсов ожидается, что рост глобального ВВП в 2021 году составит 4,7%, а по паритету покупательной способности – 5,1%. В 2022 году по прогнозам показатели увеличатся на 3,7% и 4% соответственно. Среднегодовые темпы роста ВВП в странах, входящих в G7 составят 3,7% в текущем году, а в 2022 году – 3,1%.

Ожидается, что темпы роста экономики США в 2021 году составят 3,6% и 3,2% в 2022 году. ВВП КНР в 2021 году увеличится на 8% и на 5,4% в следующем году. Рост экономики Великобритании ожидается на 3,5% в текущем году и на 6% в 2022 году. Рост ВВП еврозоны ожидается на 4,2% в 2021 году и на 3,3% в следующем.

По данным прогноза PwC среднегодовое увеличение реального ВВП РФ составит 2,9% в 2021 году и 2,3% в 2022 году.

Эксперты PwC считают, что возврат к допандемийным объемам товаров и услуг может произойти ближе к концу 2021 года или к началу 2022. Однако ожидается, что восстановительный процесс будет неравномерный.

Страны, экономика которых основана на сфере услуг, такие как Франция, Великобритания, Испания, или чья экономика по большей части ориентирована на экспорт товаров производственного значения, такие как Япония и Германия, к концу 2021 года не восстановят объемы производства. В это же время экономика Китая уже превысили показатели, которые были достигнуты до пандемии.

PwC, основываясь на прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), считает, что уровень безработицы в странах-членах ОЭСР увеличится до 7%, по сравнению 5, 5% до пандемии. К увеличению безработных приведут медленные темпы экономического роста.

По данным обзора МВФ в 2021 году ожидается в странах G7 рост госдолга на $4 трлн. Это намного ниже прошлогоднего роста в $7 трлн. Эксперты PwC сообщают, что объем госдолга стран G7 составит порядка 140% ВВП. Это связывают с программами поддержек работающих граждан и предприятий, продолжающих получать субсидии во время постепенного выхода из кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

В странах с развивающейся экономикой ожидается увеличение госдолга на $2 трлн.

Впервые в истории в 2021 году, по прогнозам PwC, США, Евросоюз и Китай объединятся в борьбе с климатическими изменениями. По ожиданиям экспертов, США возможно вновь присоединится к Парижскому соглашению и в начале года проведут международный саммит по вопросам климатических изменений.

Государства, входящие в состав Евросоюза должны представить в конце апреля итоговые программы ускоренного преобразования энергетического сектора и перехода к цифровой экономике. Предполагается, что Еврокомиссией будет выдано траншей и кредитов на сумму порядка 0,5% ВВП еврозоны для ускорения реализации этих программ.

В свою очередь в Китае начнется реализация нового пятилетнего плана, который предусматривает энергоэффективность.

Эксперты PwC ожидают, что впервые в истории объем "зеленых" облигаций превысит $500 млрд. На облигации, которые используются для прямого финансирования экологических проектов приходится меньше 5% рынка ценных бумаг с фиксированным доходом.

Крупнейшие мировые центробанки в 2021 году будет продолжать проводить мягкую денежную политику, считают эксперты PwC. Так целевая ставка Федерального резерва США останется сниженной на более продолжительное время, чем планировалось ранее.

Европейский центробанк также пересматривает кредитно-денежную политику и объявит результаты в заключительном квартале текущего года. Эксперты прогнозируют, что ЕЦБ последует примеру ФРС.

По данным МВФ, в 2021 году ВВП Италии превысит $2 трлн, благодаря чему страна вернется в группу стран с крупнейшими экономиками. В группу входят США, Китай, Германия и Индия.

Индия стала пятой крупнейшей экономикой на базе рыночных обменных курсов в 2019 году и опередила Великобританию и Францию. Эксперты PwC полагают, что изменения в обменных курсах, вместе с последствиями пандемии дают основания прогнозировать, что Индия в 2021 году уступит Великобритании и Франции и займет 7 место среди крупнейших мировых экономик.

PwC прогнозирует сохранение цен на нефть на относительно низком уровне. Предполагается, что среднегодовая цена будет ниже $60 за баррель нефти.

Однако возможно повышение цен во втором полугодии текущего года. К повышению спроса на нефть во втором полугодии может привести распространение вакцин от коронавируса, что может ускорить рост экономической активности. Подобная динамика ожидается и для нефтедобычи.