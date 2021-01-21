Дефицит бюджета России вырос в 2020 году до 3,8% ВВП

Дефицит бюджета России увеличился в 2020 г. до 4,102 трлн руб. (3,8% ВВП), сообщает Минфин.

Доходы бюджета составили 18,723 трлн руб. (90,9% к утвержденному объему доходов на год), расходы – 22,82 трлн руб. (95,7%).

При этом дефицит бюджета вырос в декабре 2020 г. на 1,7 трлн руб. (15,1% ВВП в годовом выражении), это самый большой месячный показатель в прошлом году.

Нефтегазовые доходы бюджета составили в 2020 г. 5,235 трлн руб. (69% к утвержденному объему доходов на год), прочие доходы – 13,487 трлн руб. (103,2%).

Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в бюджет 10,098 трлн руб. (83,4% к плану на год), Федеральная таможенная служба (ФТС) – 4 трлн 751,8 млрд руб. (86,7%), другие федеральные органы – 2,992 млрд руб. (153,4%).

Расходы бюджета на обслуживание госдолга составили 784,17 млрд руб. (99,96%), на социальную политику – 6,99 трлн руб. (99,7%), на трансферты общего характера – 1,4 трлн руб. (99,6%), на экономику – 3,48 трлн руб. (96,8%), на оборону – 3,168 трлн руб. (95,8%), на национальную безопасность – 2,23 трлн руб. (95%), на образование – 956,8 млрд руб. (95,7%), на ЖКХ – 370,8 млрд руб. (84,3%), на общегосударственные вопросы – 1,512 трлн руб. (77,5%).