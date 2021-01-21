Меркель обсудит с Байденом судьбу "Северного потока-2"

Канцлер Ангела Меркель по-прежнему поддерживает российско-европейский проект "Северный поток – 2", несмотря на последние санкции США против одного из двух трубоукладчиков, оставшихся в проекте. Судьба газопровода будет обсуждаться с новым президентом США.

"Мое основное отношение еще не изменилось до такой степени, что я говорю, что проекта не должно существовать", – заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине. Она напомнила, что основная причина блокировки проекта устранена – Россия продолжит поставки газа в ЕС через Украину после запуска нового трубопровода в ЕС, удваивающего поставки газа из РФ через Балтийское море. Для Украины очень важны миллиардные доходы от транзита российского газа. "Для меня было важно, чтобы Украина получила газовый контракт", – отметила Меркель.

ФРГ обсудит судьбу "Северного потока – 2" с новой администрацией США. "Мы должны поговорить о том, какие экономические отношения в газовой сфере с Россией приемлемы, а какие нет", – уточнила канцлер. "Экстерриториальные санкции в любом случае неприемлемы", – отметила канцлер ФРГ.