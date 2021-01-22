Доллар превысил 75 рублей, евро – выше 91

Курс рубля после 15:00 мск ускорил падение: доллар подорожал на 1,2 рубля до 75,1 рубля, евро прибавил 1,46 рубля – до 91,34 рубля, согласно данным торгов к 17:00 мск.

Рубль завершает неделю в аутсайдерах валют развивающихся рынков (EM). Российская валюта потеряла к этому моменту менее чем за один день 1,5% стоимости к доллару и евро, возглавляя падение валют на EM. Валюта США вернула рубежи, которые утеряла две недели назад, а евро взобрался на максимум декабря прошлого года.

"В понедельник локальному рынку предстоят крупные налоговые платежи, однако в условиях санкционной напряженности поддержка рубля в рамках подготовки к выплатам в бюджет уже не будет ощущаться. Не исключено при этом, что в ближайшие дни санкционная риторика против РФ лишь усилится, что позволит иностранным валютам вернуться к уровням начала третьей декады декабря (вблизи 76 руб. по доллару и выше 92 руб. по евро)", – заявил Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал".

В пятницу с открытия рубль оказался под давлением вновь усилившихся санкционных рисков. Рынки "переваривают" информацию о планах нового президента США и его администрации ввести новые санкции против РФ, а кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен заявила о готовности строго исполнять все санкционные действия.

Падение рубля усилил и ускорение снижение котировок на нефтерынке – утром основные сорта нефти теряли 1,5% стоимости, а к вечеру пятницы стоимость барреля европейского сорта нефти Brent упала на 2,5%, или почти на доллар, до 54,7 доллара, американского сорта WTI – на 3%, до 51,6 доллара. Аппетит инвесторов к риску убавился и из-за сохранения масштабов пандемии в мире: возможны новые локдауны. Обсуждается закрытие границ Великобритании.