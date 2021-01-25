Китай резко увеличил импорт СПГ из США

Китай в ноябре 2020 г. резко увеличил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США и Катара. Основным поставщиком СПГ в Китай осталась Австралия, сообщает Главное таможенное управление Китая.

В ноябре Китай импортировал из Австралии 3,273 млрд куб. м газа (2,501 млн тонн СПГ) против 3,606 млрд куб. м в октябре.

Катар поставил Китаю 1,878 млрд куб. м газа против 1,665 млрд куб. м в октябре.

США отправили в Китай 1,080 млн тонн СПГ (1,419 млрд куб. м) против 551 млн куб. м в октябре.

Россия заняла четвертое место – 869 млн куб. м газа, что на 3% меньше рекордного показателя в сентябре.

В целом Китай поставил в ноябре новый рекорд импорта СПГ – 7,59 млн тонн (9,974 млрд куб. м), что на 18% превышает показатель в октябре.

Спрос на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) растет, цены на газ в АТР оказались в ноябре на 45% выше, чем в Европе.