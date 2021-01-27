Путин видит угрозу в разрыве между реальной и виртуальной экономикой

Нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет угрозу и чреват непредсказуемыми потрясениями, заявил президент России Владимир Путин.

По словам президента России, исчерпали себя все традиционные меры стимулирования экономики но, возможно, бурное технологическое развитие поможет перезагрузить прежнюю модель экономики.

Владимир Путин отметил, что в современном обществе серьезную роль играют цифровые гиганты и уже по некоторым направлениям составляют конкуренцию государству. Миллиардная аудитория пользователей этих гигантов, по словам президента РФ, проводят значительную часть своей жизни в рамках этих экосистем.

Путин добавил, что монопольное положение компаний возможно оптимально для технологических и бизнес-процессов, но не является ли это попыткой управлять обществом или ограничивать естественные права человека решать самому как жить и какую позицию свободно высказывать.

Также в настоящее время ключевую роль стали играть технологические и, в первую очередь цифровые, гиганты. И, с учетом тех событий, которые происходили во время предвыборной кампании в США, можно говорить, что это не просто какие-то экономические гиганты, а конкуренты государства в отдельных направлениях, отметил Владимир Путин.