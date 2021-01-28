Глобальный откат: доллар – выше 76, евро превысил 92

Курс рубля 28 января в первые минуты начала торгов на Московской бирже упал на 25-30 копеек к основным валютам, а доллар превысил отметку 76 рублей, евро – 92 рублей, согласно данным торгов. В следующие полтора часа падение рубля ускорилось – доллар и евро уже дорожали на 50 копеек.

В 11:30 мск за доллар на бирже евро давали 92,4 рубля, доллар стоил 76,4 рубля. На российскую валюту повлияло пессимистичное настроение инвесторов на всех рынках.

"На рынках наблюдается самый резкий спад с октября, когда опасения достигли критической массы", – отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

Все ключевые индексы упали так же быстро как это было в октябре в начале второй волны пандемии. S&P 500, ключевой индекс экономики США, снизился на 2,6%, не менее важный Dow Jones упал на 2%. Индекс MSCI ACWI, отражающий стоимость активов на глобальных рынках, включая развивающиеся, рухнул на 2%, индекс развивающихся рынков EM упал на 1,2%, а региональный MSCI Europe снизился на 1,4%. Упали ключевые европейские фондовые индексы – немецкий DAX на 1,6%, британский FTSE – на 1,4%. Падают сегодня и российские фондовые индексы на 0,6-1,7%. В красной зоне и стоимость сырьевых активов, драгметаллов. Многих пугает медленная вакцинация в США и ЕС и до сих пор не запущенные, но ранее одобренные стимулы экономик, отмечают экономисты Альфа-банка.

"На первый план вышли некоторые опасения, возникающие на рынках в последние дни, например, переоценка отдельных частей рынка (особенно США и технологий), и насколько оправданно быстро восстановились рынки после Covid-19", – отмечается в комментарии Sberbank Investment Research.

При этом бурный рост фондовых рынков во время пандемии, поддерживаемый выкупом Центробанками ЕС и США активов на рынке, сопровождался не столь бурным ростом доходов компаний. ФРС США продолжает выкуп на рынке и это поддержало спрос на гособлигации США: доходность десятилетних облигаций США в среду вечером снизилась на 1%. Отток средств из активов развивающихся стран продолжается, поэтому упал спрос на российские гособлигации. "Поэтому сегодня доходность ОФЗ, вероятно, вырастет на 3-5 базисных пункта", прогнозируют аналитики.