Бундестаг: закрытие "Северного потока-2" грозит Германии огромными исками

Германии придется выплачивать огромные компенсации в случае прекращения строительства газопровода "Северный поток-2", заявил эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Родерих Кизеветтер в интервью Deutsche Welle.

"Считаю, что блокировать проект на финишной прямой, когда осталось достроить 150 км, политически неверно по двум причинам", – отметил Кизеветтер. "Во-первых, правительству Германии придется выплачивать огромные компенсации. Во-вторых, это (прекращение строительства – прим. ред.) станет нарушением договора", – подчеркнул эксперт.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Труба пройдет от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии.

Укладка труб приостановлена в декабре 2019 г. после того, как швейцарская Allseas отказалась от работы из-за возможных санкций США.

Компания-оператор Nord Stream 2 AG (единственный акционер – "Газпром") в декабре 2020 г. возобновила укладку труб, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Из 2460 км газопровода построено более 2,3 тыс. км (94% от общей протяженности трубы). Осталось пройти 120 км в водах Дании и 28 км в водах Германии. СМИ сообщили ранее, что российское судно "Фортуна" возобновило укладку труб.