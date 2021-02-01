Макароны и овощи стали лидерами роста цен в январе

Рост цен в январе продолжился после всплеска цен в декабре: если в последний месяц года быстрее остальных продуктов дорожали сахар и подсолнечное масло, то в январе – лидерами роста цен стали томаты (+19,4%), огурцы (+9,7%), картофель (+8,4%), морковь (+7,7%), и макароны (+6,6%), сообщил Минсельхоза данные из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.

На 27 января по сравнению с 1 января в России максимально выросли цены у производителей огурцов — 107,3 рубля за 1 кг (на 9,7%), картофеля — 16,5 рубля (+8,4%), помидоров — 108 рублей (+3,8%), моркови — 16,3 рубля (+3,2%), макаронных изделий — 42,5 рубля (+6,6%).

Цены на мясо – птицы, свинину и баранину – выросли незначительно (+1,7%). Гречневая круп подорожала на 1,8%.

"Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания", — заявили "Известиям" в пресс-службе министерства.

Если рост цен продолжится, то правительство может расширить список продуктов, где сейчас сахар и подсолнечное масло, предельная стоимость которых зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями при участии кабинета министров.

Правительство РФ в конце декабря 2020 года получило право замораживать цены в любой момент на 90 дней, если стоимость продукта в магазинах выросла на 10% и более за 60 дней. Инфляция в 2020 году в России стала самой высокой за 4 года – 4,9%, подсчитал Росстат. Драйвером роста цен стали два продукта. Сахар-песок стал лидером по росту потребительских цен – сразу на 64,54%. Подсолнечное масло за год подорожало на 25,91%.