В России начались испытания первого гибридного авиадвигателя

В Новосибирске прошли первые испытания самолета с гибридной силовой установкой (ГСУ): обычный авиадвигатель с высокотемпературным сверхпроводниковым (ВТСП) электродвигателем мощностью 500 кВт, сообщили в Фонде перспективных исследований. Этот проект позволит создать полностью электрические самолеты и вертолеты, или с гибридными установками.

Для испытаний создан самолет-лаборатория на базе самолета Як-40. В гибридную силовую установку входит газотурбинный турбовальный двигатель с генератором. Силовую установку создали в Центральном институте авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ФГУП "ЦИАМ") совместно с ФГБОУ ВО "УГАТУ". Лабораторию создали специалисты Сибирского научно-исследовательского института им. С.А. Чаплыгина (ФГУП "СибНИА").

В ходе испытаний силовая установка работала стабильно, подтверждена правильность выбранных электротехнических, прочностных и компоновочных решений. Проверена электромагнитная совместимость бортового и ВТСП-оборудования, основные режимы работы электродвигателя и его систем: пуск, остановка, работа под нагрузкой.

В июле 2020 года впервые в мире были лабораторные испытания элементов авиационной интегрированной электроэнергетической системы на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя.

Еще одна цель проекта – создание электроэнергетических систем на основе принципа сверхпроводимости и разработка технологии производства высокотемпературных сверхпроводников в виде ленты (ВТСП-ленты). Повышенная плотность тока, допустимая в ВТСП-материалах, позволяет удвоить удельную мощность электрических машин, и снизить расход топлива при их использовании в составе гибридных силовых установок.