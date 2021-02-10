Росстат: 50,8% россиян имеют доход менее 27 тысяч рублей в месяц

В 2020 г. на долю 10% наиболее обеспеченных россиян пришлось 29,9% совокупных денежных доходов населения России, сообщает Росстат.

На долю 10% наименее обеспеченных россиян пришлось 2,1% общих денежных доходов населения страны.

Доход в размере менее 7 тыс. руб. в месяц имели 3,9% россиян (в 2019 г. – 4,1%), в размере 7-10 тыс. руб. – 5,9% (6,1%), 10-14 тыс. руб. – 10% (10,1%), 14-19 тыс. руб. – 13% (13,1%), 19-27 тыс. руб. – 18% (17,9%), 27-45 тыс. руб. – 24,9% (24,6%), 45-60 тыс. руб. – 10,2% (10,1%), 60-75 тыс. руб. – 5,6% (5,5%), 75-100 тыс. руб. – 4,5% (4%), свыше 100 тыс. руб. – 4% (4%).

Таким образом, 50,8% россиян имели доход менее 27 тыс. руб. в месяц.

Совокупные денежные доходы населения России составили в 2020 г. 62,270 трлн руб. (в 2019 г. – 62,076 трлн руб.).

Денежные расходы россиян составили в прошлом году 57,033 трлн руб. (в 2019 г. – 59,664 трлн руб.).

На покупку товаров и услуг ушли 76,1% доходов россиян (в 2019 г. – 80,8%), на обязательные платежи и взносы – 15,5% (15,3%), на сбережения – 8,4% (3,9%).