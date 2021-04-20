Меркель: Германия приняла решение поддержать "Северный поток-2"

Германия приняла решение в пользу строительства "Северного потока – 2", хотя у других стран ЕС есть противоположное мнение, заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель во время видеосессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Польша и Украина считают этот проект политическим. "Это вопрос войны", а не вопрос "бизнеса", заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский.

Меркель напомнила, что от РФ получены гарантии сохранения транзита для Украины. Она подчеркнула, что этот проект только экономический, и Украина не потеряет свои доходы от транзита российского газа, когда запустят "Северный поток – 2" для поставок газа из РФ напрямую через Балтийское море в ФРГ, ЕС.

Сейчас российский газ в ЕС поступает транзитом еще и через Турцию – по газопроводу из РФ через Черное море в Турцию и далее в ЕС. Действует и "Северный поток – 1" – первый газопровод через Балтийское море из РФ в ЕС. И "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" располагаются рядом и имеют одинаковую мощность – по 55 миллиардов кубометров российского газа.

"Я знаю, что в ЕС есть разногласия по поводу "Северного потока – 2", – отметила Меркель. – Германия приняла решение в пользу строительства "Северного потока – 2". Но в ряде стран Евросоюза и его партнеров есть противники не только этого проекта, но и любого сотрудничества с РФ – "это политическая борьба", – считает Меркель.

Политические вопросы необходимо обсуждать отдельно от экономических и сохранить возможности для диалога РФ и ЕС в условиях, когда Москва и Пекин сближаются. Для этого надо избегать санкций, которые могут разрушить остатки связей. "Мы вынуждены обсуждать друг с другом критические вопросы, например, Навальный или Украина, другие, – напомнила Меркель. – Но неправильно, если каналов для диалога не будет".