Опрос: 41% россиян выступают против отмены наличных денег

Почти 41% россиян высказались против полной отмены наличных денег. В том числе 31% абсолютно недовольны, если в России останутся только безналичные платежи, сообщает Центр исследований финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы "Сколково".

"Если отменят безналичную оплату, в такой же степени недовольных будет в два раза меньше (15%)", – отмечает Центр.

Платежные карты имеют 87% жителей России, показатель вырос за последние четыре года на 12% (в 2017 г. – 75%).

Большинство россиян, не имеющих банковских карт, не намерено их получать, а 50% считают, что условиях банков невыгодны.

Основными барьерами для получения банковских карт являются привычка использовать наличные (36% россиян) и недоверие к банкам (31%).

Между тем дебетовая карта остается для россиян основным платежным инструментом. Кредитные карты имеют 18% граждан, для 5% россиян кредитная карта является основным платежным инструментом. Карта рассрочки является основной для 1% граждан.

Пользователи кредитных карт тратят больше, чем владельцы дебетовых карт.

Важным условием для россиян при использовании платежных карт является размер комиссии. Так, 9% граждан готовы отказаться от безналичных платежей в случае увеличения комиссии за обслуживание.

Многие россияне могут отказаться от использования банковских карт, если банки введут комиссию за каждую транзакцию.

Опрос проведен в 140 населенных пунктах 70 регионов России среди 1,6 тыс. человек.