Регионам выделят дополнительные средства

Продлить программу выделения регионам инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличить объем средств, выделяемых на эти цели, предложил президент РФ Владимир Путин. Президент выступает на съезде партии "Единая Россия", проходящем в Москве.

Федеральным властям глава государства поручил не отмахиваться от регионов, которым не хватает денег, не просить их "прийти завтра", а садиться и решать вопрос. Регионы смогут привлечь на развитие инфраструктуры так называемые "длинные деньги" на срок не менее 15 лет под низкую ставку – не более 3 процентов годовых, сказал президент.

Процедуры выдачи таких кредитов прорабатывает правительство, и нужно максимально быстро отрегулировать все детали – первые пилотные проекты уже находятся в высокой степени готовности. "Единой России", по словам Путина, нужно в этом регионы поддержать.

Глава государства предложил уже в ближайшие дни дополнительно выделить регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог. Федеральный центр направит дополнительно 50 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта в регионах, еще 150 миллиардов рублей президент предлагает выделить на модернизацию структур жизнеобеспечения. Особое внимание Путин призвал уделить строительству очистных сооружений на черноморском побережье, в том числе в Крыму.

Юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия" проходит в Москве при строгом соблюдении мер защиты от коронавируса на фоне роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 и новых ограничений в столице. На этом съезде партия парламентского большинства утвердит списки кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму и представит свою программу.

На мероприятии присутствует в очном формате и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Прямую трансляцию выступления президента Путина на съезде "Единой России" вел сайт Вести.Ru.