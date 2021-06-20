Суэц против Ever Given: суд отложен

Суд по экономическим делам в египетской Исмаилии отложил на две недели, до 4 июля, принятие решения по иску Суэцкого канала к владельцам контейнеровоза Ever Given, из-за которого в марте на шесть дней останавливалась навигация по каналу.

По информации местных СМИ, суд таким образом решил дать сторонам дополнительное время на переговоры, чтобы они могли прийти к мировому соглашению.

Представляющий интересы Суэцкого канала адвокат Халид Абу Бакр заявил на заседании суда, что от владельцев судна получены некие предложения, которые в перспективе могут удовлетворить требования администрации канала.

Страховая компания владельцев судна UK Club, со своей стороны, сообщила на днях, что ведет "серьезные и конструктивные" переговоры с администрацией Суэцкого канала и надеется на их успешное завершение в ближайшем будущем. Эти переговоры продолжаются уже более 15 дней. Их детали не разглашаются.

Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в результате инцидента, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, но позднее сумма уменьшилась до 550 миллионов, напоминает РИА Новости.