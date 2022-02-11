11 февраля 2022 22:20

Рубль усилил падение, а доллар и евро выросли


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На вечерних торгах 11 февраля на Московской бирже курс рубля усилил падение на фоне усиления геополитических рисков. Доллар впервые с 1 февраля стоил более 77 рублей, а евро – более 88 рублей впервые с 27 января.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21:49 мск составлял 77,46 рубля, курс евро – 87,683 рубля.

Индекс Мосбиржи после закрытия основной сессии торгов продолжил падение и, потеряв 5,2%, составил 3465,64 пункта.

При этом апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,14% – до 95,19 доллара за баррель, пишет РИА Новости.

О "высоких рисках агрессии против Украины" заявили ранее президент США Джо Байден, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. А в интервью телеканалу NBC Байден призвал американских граждан покинуть Украины, причем как можно скорее. При этом он добавил, что уезжать американцам придется самостоятельно, Пентагон помогать им не будет.

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