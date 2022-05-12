Власти Германии попали в ловушку собственных санкций

Германия не может реализовать сейчас газовое эмбарго в отношении России. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Он добавил, что зарубежным "дочкам" "Газпрома", которые поставляют немцам газ, после введения накануне Россией контрсанкций, придется перезаключать контракты, то есть закупочные цены еще вырастут. А уже сейчас они выше на 14%, при том что Германия пытается частично заменить российский газ норвежским и голландским. Переговоры о сжиженном топливе из Катара буксуют.

На этом фоне рублевые счета для оплаты российского газа открыли еще 10 европейских компаний – всего их теперь 20. А еще 14 запросили необходимые для открытия такого счета документы.

Министр иностранных дел Украины Кулеба приехал в Германию "с камнем за пазухой". Впереди длинные, на несколько дней, консультации с коллегами из стран "Большой семерки" – у госсекретаря США Блинкена будет время объяснить ему, что делать дальше. Хотя уже сделано немало. Поэтому ответственный за немецкую экономику Роберт Хабек так поспешил принять гостя.

"Мы не можем ввести газовое эмбарго прямо сейчас. Я многократно говорил об этом. Наши хранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются совсем другие объемы. Мы не готовы к зиме в условиях прекращения российских поставок", – объясняет глава экономического ведомства ФРГ.

С начала недели события складывались самым занимательным образом. 9 мая президент Франции Макрон объявил в Европарламенте, что процесс приема Украины в ЕС может растянуться на десятилетия. Кулеба отреагировал на это высказывание: Европа снова обманывает, и Киев не намерен это глотать. И уже 10 мая "Нафтогаз" Украины сообщил о прекращении транзита топлива через газотранспортный узел "Сохрановка – Новопсков", под тем предлогом, что контроль над ним потерян. Все так. Только случилось это еще в первую неделю операции, и два с половиной месяца ничто не мешало украинской стороне прокачивать газ в Европу по данном маршруту. Теперь она делает вид, что мешает. И, конечно, это не самодеятельность – гадить "обманщице-Европе" киевские власти не стали бы без одобрения из Вашингтона.

"До тех пор, пока ЕС платит за российскую нефть и газ, у России есть деньги для финансирования своей агрессивной военной машины", – указывает глава украинского МИД.

Через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в Европу прокачивалась примерно треть от общего объема топлива, проходившего через украинскую ГТС, и 11 мая два европейских хаба: в баварском Вайдхаусе и австрийском Баумгартене – отметили снижение числа входящих кубометров. В министерстве экономики Германии утверждают, что это не критично, и может быть замещено в первое время поставками из Норвегии и Нидерландов. Но их придется у кого-то забрать. Рынок оживился: цена тысячи кубометров перевалила за отметку в 1200 евро. И заметно ниже она уже вряд ли будет, особенно после заявления украинской стороны, что в прежнем объеме транзит возобновится только после восстановления контроля над всей газотранспортной системой.

"Украина объявила, что приостанавливает одну треть поставок газа в направлении Европы, а именно Восточной Германии. Нужно понимать, что ежедневно мы получаем угля на 4,3 миллиона евро, нефти на 40 миллионов евро и газа на 22 миллиона евро. Нефть и газ поступают сперва в восточную часть страны. И, например, в стекольной промышленности мы говорим о 7000 рабочих мест, которых просто не станет", – объясняет премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов.

Нехорошие предчувствия теперь одолевают многих, особенно после того, как устами спикера по инновациям госпожи Айнхорн немецкое правительство сообщило, что "Северный поток – 2" мертв. Министр экономики Северного Рейна-Вестфалии уже предлагает всем фирмам, какие могут, следующей зимой перевести персонал на удаленную работу, то есть переложить бремя счетов за электроэнергию с предприятий на сотрудников. У ассоциации туроператоров созрела мысль отправить всех пенсионеров в теплые края, куда-нибудь на Майорку – "путешествуй против Путина". Идея так себе – посчитали, что это обойдется бюджету в дополнительные 10 миллиардов и существенно скажется на потребительской активности в самой Германии. Придется зимовать дома – мерзнуть или платить. Причем, есть еще один фактор влияния на цены, слабо учтенный даже в самых мрачных прогнозах. Россия ввела санкции против бывших экспортных подразделений "Газпрома" и их собственности, которая была конфискована, точнее, украдена, у концерна. Речь в первую очередь о Gazprom Germania и о польском участке газопровода Ямал-Европа.

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями. В частности, для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу. Ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО "Газпром" как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля 2022 года внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды", – отмечает официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Введение санкций против "дочек" Gazprom Germania значит, что они должны заключать новые контракты по поставкам. Эти контракты, возможно, будут заключены по более высоким ценам", – предполагает министр Хабек.

Впереди маячат новые контракты и новые цены. Немецкие власти попали в ловушку собственных санкций. Да, с одной стороны, их страхует долгосрочный контакт с "Газпромом" – фиксированные цены до 2030 года по 40 миллиардов кубометров в год. Но с другой – в контакте зафиксирован принцип take or Pay – "бери или плати". Если Германия, как об этом постоянно объявляет канцлер и все его ключевые министры, решает снизить потребление российского газа, она должна компенсировать стоимость невыбранных объемов. Единственный способ избежать этого – объявить форс-мажор по контрактным обязательствам и полностью разорвать сотрудничество с "Газпромом", что для немецкой и европейской экономики означает немедленный коллапс. Все это понимают, поэтому уже 20 европейских компаний открыли счета в "Газпромбанке", и еще 14 собираются это сделать. Чтобы платить в рублях.

С текущими потребностями в газе Европа, наверное, справится, но создание адекватных запасов на зиму, а для этого подземные хранилища должны быть заполнены на 90% (сейчас 39) из-за украинского шантажа оказывается под вопросом. Придется покупать американский СПГ по бешеным ценам. В своей стратегии по экономическому закабалению Европы, через разрыв с Россией США перешли от "не умеешь – научим" к "не хочешь – заставим".

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