Windows XP по-прежнему работает на миллионах компьютеров

Операционная система Windows XP, выпущенная без малого 20 лет назад и давно не поддерживаемая разработчиком — Microsoft — по-прежнему обеспечивает работу полутора десятков миллионов компьютеров по всему миру. Об этом свидетельствуют данные NetMarketShare.

В отчете аналитической компании за август указано, что доля пользователей Windows XP в мире составляет 0,78%. С таким показателем операционка Microsoft обгоняет две более "свежие" версии Windows — Windows 8 (0,53%) и Windows Vista (0,08%), а также Chrome OS (0,38%) и Ubuntu (0,34%).

Учитывая, что всего в мире по большинству оценок сейчас работают около 2 млрд персональных компьютеров, XP установлена на 15,6 млн из них. Эти устройства являются одними из самых уязвимых для кибератак, так как обновления системы безопасности для XP не выпускались уже много лет — с 2014-го года.

Лидером мирового рынка операционок, по данным NetMarketShare, является Windows 10 — в августе ее доля впервые превысила 60%. На втором месте — Windows 7, которую, несмотря на прекращение официально поддержки, используют 22,31% персональных компьютеров. Третье место — за macOS 10.15 (Catalina). Если суммировать показатели всех версий macOS, вышедших с момента релиза Windows 10 в 2015-м году — macOS 10.11 и далее — получится 9,16%. Четвертое место в рейтинге версий ОС занимает Windows 8.1 (2,69%), пятое — Linux (2,33%).