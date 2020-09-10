Huawei потеряет доступ к дисплеям Samsung и LG

Одни из крупнейших производителей дисплеев в мире — Samsung и LG — с 15 сентября не смогут поставлять свою продукцию Huawei из-за введенных США против китайского IT-гиганта санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на крупнейшую южнокорейскую газету "Чосон ильбо".

В Samsung Display, которая поставляет дисплеи не только для аппаратов Samsung, но и для смартфонов Apple, а также других производителей, отказались от комментариев. В LG Display фактически подтвердили ограничение, однако отметили, что на бизнес компании это существенно не повлияет, так как объемы поставок дисплеев для Huawei незначительны.

В августе США усилили давление на Huawei в рамках продолжающейся торговой войны с Китаем. В Белом доме приняли решение запретить любым компаниям продавать китайской компании микрочипы, если они произведены на оборудовании, использующем американские технологии. Под ограничение попали все крупные производители процессоров, включая TSMC — ключевого производителя систем-на-чипе HiSilicon для смартфонов Huawei.

Южнокорейское издание пишет, ссылаясь на отраслевые источники, что решение о прекращении поставок дисплеев Samsung и LG было принято по причине наличия в поставляемых компонентах микрочипов. Таким образом, компании рискуют нарушить американские санкции. Кроме того, по сравнению с другими клиентами — например, Apple — Huawei покупала мало дисплеев.