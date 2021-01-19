В Китае выпустят Linux с дизайном iPadOS

В Китае состоялся анонс нового Linux-дистрибутива JingOS для планшетов. Как утверждают его разработчики, "первый iPadOS-подобный Linux в мире" не только выглядит как операционка Apple, но и предлагает пользователям сопоставимые возможности.

"Вы могли заметить, что Apple объединяет MacOS и iPadOS ради обеспечения единого опыта, — говорится на официальном сайте проекта. — Однако Apple продвигается в этом направлении очень медленно, и ее экосистема не открыта". По словам авторов, новая ОС, напротив, полностью свободна и не привязана к какому-либо магазину приложений — скачать и установить образ JingOS сможет любой желающий.

JingOS основана на Ubuntu 20.04 с окружением KDE Plasma 5.20. В систему предустановлено несколько Linux-приложений, включая файловый менеджер, браузер, медиаплеер, калькулятор и календарь.

Как отмечается в проморолике, JingOS является не только планшетной ОС с удобным и отзывчивым интерфейсом, но и полнофункциональным Linux-дистрибутивом с поддержкой клавиатуры и мышки, сенсорного режима и рабочего стола.

Публичный релиз JingOS намечен на 31 января этого года. Владельцы Huawei MateBook 14 и Microsoft Surface 6 смогут загрузить его в этот же день. Выход первого планшета с JingOS — JingPad C1 — запланирован на июнь.

В будущем разработчики намерены выпустить версию JingOS для смартфонов, а также для устройств с ARM-чипами.