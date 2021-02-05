Названы самые скачиваемые приложения начала 2021-го

Аналитическая фирма Sensor Tower составила рейтинг приложений, которые чаще всего загружали пользователи по всему миру в январе 2021 года. Самой популярной программой, не относящейся к играм, оказался Telegram.

Мессенджер Павла Дуров за прошлый месяц скачали свыше 63 миллионов раз — в 3,8 раза больше, чем в январе 2020-го. Больше всего установок Telegram — 25% — пришлось на Индию, на Индонезию — 10%.

Вторым по числу загрузок стал TikTok — китайскую соцсеть скачали более 62 миллионов раз. Больше всего приложение устанавливали в Китае (17%) и США (10%), следует из отчета. Также в пятерку вошли мессенджер Signal, Facebook и WhatsApp.

Данные Sensor Tower основаны на количестве уникальных скачиваний мобильных приложений из магазинов App Store и Google Play по всему миру в период с 1 по 31 января 2021 года. Сторонние магазины, а также предустановленные программы Apple и Google в статистике не учитывались.

В начале года Павел Дуров объявил, что аудитория Telegram в первую неделю января достигла 500 миллионов активных пользователей в месяц. Он объяснил всплеск скачиваний тем, что мессенджер стал "крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность".

На рост загрузок Telegram повлияло несколько факторов, в том числе изменение политики конфиденциальности WhatsApp, блокировка твиттер-аккаунта Дональда Трампа на фоне протестов в США, а также удаление из магазинов приложений Apple и Google соцсети Parler, популярной у сторонников американского лидера.

Ранее на этой неделе аналитики составили список самых успешных издателей мобильных приложений. Мировой топ-52 по объему выручки — уже четвертый год кряду — занял китайский холдинг Tencent, выпускающий онлайн-шутер PUBG Mobile и стратегию Honor of Kings. Mail.ru Group, единственная российская компания в рейтинге, расположилась на 51 месте.