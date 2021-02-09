Хакер попытался отравить жителей Флориды

Неизвестный киберпреступник удаленно проник в компьютерную систему водоочистной станции в городе Олдсмар (штат Флорида) и повысил содержание в воде опасного вещества в 100 раз. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу местной полиции.

Атака произошла утром 5 февраля. Злоумышленник повысил концентрацию гидроксида натрия (каустической соды) — вещества с сильной щелочной реакцией, применяемого для устранения металлов из воды и для контроля ее кислотности — со 100 частей на миллион до 11100 частей на миллион.

По словам полицейских, такое повышение концентрации представляло потенциальную угрозу для людей. К счастью, нападавший не смог замаскировать свои действия от оператора станции — тот увидел, как по экрану компьютера сам по себе двигается курсор и меняются параметры в программе, управляющей системами предприятия.

Оператор сразу же вернул значения к нормальным. Кроме того, по словам представителей полиции, на станции обработки воды работали дополнительные системы защиты, которые не позволили бы отравленной воде поступить в водопровод. Правоохранительные органы пока не выяснили, действовал ли хакер с территории США или из-за границы.