Компьютерный мусор с 1 марта окажется под запретом

С 1 марта в Российской Федерации начинают действовать новые ограничения в сфере утилизации шести групп отходов. В этот день начнут действовать особые требования Минприроды, запрещающие гражданам выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику и несколько категорий компьютерных товаров.

Как пишет "Парламентская газета", запрет касается системных блоков компьютеров и отдельно материнских плат, а также жестких дисков. Ранее россиянам запретили помещать в контейнеры автомобильные шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, листву, траву, химические вещества, медицинские отходы, лампочки и аккумуляторы.

При этом возможность избавиться от "высокотехнологичных" отходов есть только в некоторых регионах. Например, в Подмосковье власти разместили несколько "мегабаков" для приема бытовой техники и другого крупногабаритного мусора. А в Москве экспериментируют с бесплатным вывозом крупного или химически опасного мусора по заявке через сайт mos.ru.

Штраф для тех граждан, кто нарушит вступающие в силу с 1 марта правила, составит от тысячи до двух тысяч рублей. Компаниям же подобные нарушения обойдутся в 100 — 250 тысяч — и то при условии, что это первое такое нарушение и оно не нанесло ущерба людям или окружающей среде. Иначе штраф будет еще значительнее.

"Российская газета" приводит слова замглавы ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Алексея Макрушина, который подчеркивает необходимость создать по всей России специальные площадки для сбора старой электроники. Сейчас в большинстве регионов организаций, которые принимали бы такие отходы на утилизацию, просто не существует.