Обнаружена область мозга, отвечающая за сексуальное влечение у мужчин

Место, где живёт мужское сексуальное желание, было обнаружено учёными из Медицинской школы Северо-Западного университета в определённой области мозга. Воздействие на неё может усилить или ослабить половое влечение представителей сильного пола.

"Это первое открытие, объясняющее, как тестостерон стимулирует сексуальное желание", – рассказал ведущий автор исследования доктор Сердар Булун (Serdar Bulun), заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета США.

По словам учёных, ген, кодирующий фермент под названием ароматаза, регулирует сексуальное поведение у мужчин, превращая тестостерон в эстроген. Соответственно, лекарственные препараты могут либо усилить функцию этого гена при низком сексуальном желании, либо уменьшить его функцию при навязчивом сексуальном влечении.

Как ароматаза работает в головном мозге взрослого человека, ранее было не известно.

"Мы впервые убедительно продемонстрировали, что преобразование тестостерона в эстроген в мозге имеет решающее значение для поддержания сексуальной активности или желания у мужчин. Этим процессом дирижирует ароматаза", – отметил Булун.

Исследование проводилось на мышах. Когда учёные избирательно отключили ароматазу в головном мозге грызунов, сексуальная активность самцов снизилась на 50%. И это, несмотря на то, что у них был высокий уровень тестостерона в крови (по сравнению с контрольной группой самцов).

Учёные объясняют: если нормального самца мыши поместить в одну клетку с самкой, он будет преследовать её и пытаться заняться с ней сексом. Как показали опыты, если в мозгу грызуна "выключить" ген, отвечающий за производство ароматазы, его сексуальная активность значительно снижается, уменьшается и частота спариваний.

"Самцам мышей это становится не очень интересно", – сообщает Булун. "Самцы мышей частично теряют интерес к сексу, – добавляет ещё один автор работы доктор Хун Чжао (Hong Zhao). – Ароматаза – ключевой фермент, необходимый для производства эстрогена".

Мы привыкли думать, что эстроген – это женский гормон. Однако он выполняет определённые функции и в организме мужчин. Чтобы стимулировать сексуальное желание у мужчин, в эстроген должен быть преобразован тестостерон.

По словам учёных, это важное открытие, раскрывающее роль ароматазы в этом процессе, может поспособствовать созданию новых методов лечения. Расстройство полового влечения – проблема миллионов мужчин по всему миру. Всем им могло бы помочь прицельное воздействие на соответствующий ген в тканях головного мозга.

При этом новые селективные лекарства, которые будут воздействовать только на нужную область мозга, не будут вызывать побочных эффектов, которые порождают существующие в настоящее время ингибиторы ароматазы.

Научная статья об исследовании была опубликована в журнале Endocrinology.