В Сколкове создали необычный высокотемпературный сверхпроводник

Физики из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) совместно с коллегами из Китая и США создали необычное вещество. Это высокотемпературный сверхпроводник нового класса. Он может проложить дорогу к материалам, которые имеют нулевое электрическое сопротивление при комнатной температуре и атмосферном давлении.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Напомним, что сверхпроводимость – это состояние, в котором электрическое сопротивление вещества строго равно нулю. Это значит, что не происходит потерь энергии в проводе.

Большинство сверхпроводников переходит в это состояние только при очень низкой температуре.

"Первым сверхпроводником была ртуть, но температура её сверхпроводимости [составляет] -269 градусов Цельсия", – напоминает соавтор исследования Артём Оганов из Сколтеха.

Более ста лет физики ищут материалы, которые становятся сверхпроводящими в менее экстремальных условиях. В 2020 году учёные наконец получили сверхпроводимость при комнатной температуре, но при этом при чрезвычайно высоком давлении.

Авторы нового исследования теоретически исследовали, а затем экспериментально получили новый класс сверхпроводников – супергидриды бария. Расчёты показали, что лучшим вариантом среди них будет додекагидрид бария (BaH 12 ). Учёные синтезировали это соединение и убедились, что это сверхпроводник.

Новый материал погружается в сверхпроводящее состояние при температуре -253 °C. Такие сверхпроводники относят к высокотемпературным, хотя с бытовой точки зрения подобную температуру не назовёшь высокой.

Кроме соответствующей температуры, для перехода в сверхпроводящее состояние додекагидриду бария требуется ещё и давление в 1,4 миллиона атмосфер. Поэтому сам он вряд ли пригоден для практического применения.

Однако изучение BaH 12 даёт учёным новую информацию о физике сверхпроводимости. Она может быть использована для синтеза новых материалов, сохраняющих сверхпроводящие свойства в обычных условиях.

"Необходимо получать новые вещества, изучать их свойства, и когда-нибудь мы поймём, как создать "комнатную" сверхпроводимость уже при нормальном давлении", – надеется Оганов.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как создать сверхпроводник при комнатной температуре с помощью лазера.