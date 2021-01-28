Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь

В Америке ученые провели исследование, которое позволило определить напиток, продлевающий жизнь. Им является простой чай с лимоном. Именно цитрусовый компонент делает напиток крайне полезным.

Как сообщает Express, исследователи решили проверить теорию древних египтян, согласно которой лимон эффективен от различных ядов. В результате ученые пришли к выводу, что цитрусовый плод обладает сильными антибактериальными, противовирусными и иммуностимулирующими свойствами.

Польза лимона обусловлена тем, что он очищает печень, содержит кальций, магний, витамин C, биофлавоноиды, пектин. Все эти компоненты укрепляют иммунитет, борются с инфекциями и увеличивают продолжительность жизни.

В сочетании с чаем лимон увеличивает способность организма усваивать антиоксиданты из него примерно на 80 процентов.

Ранее гастроэнтеролог Алексей Парамонов развенчал популярные мифы о чае. А в эфире телеканала "Россия 1" рассказали, на что способен обыкновенный лимон.