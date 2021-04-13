Спасение отработавших спутников на орбите поставлено на поток

Специалисты предотвратили вывод из эксплуатации спутника связи, у которого закончилось топливо. Специальный аппарат пристыковался к орбитальному "связисту" и буквально взял его на буксир. Это позволит спутнику проработать ещё пять лет.

Подобная операция была проведена всего второй раз в истории и впервые прямо на рабочей орбите спутника. Но теперь разработчики собираются сделать такие операции регулярными.

Отправить автомобиль на свалку только потому, что в баке закончился бензин, немыслимо. Но с космическими аппаратами (стоящими, кстати, гораздо дороже автомобилей) до недавнего времени поступали именно так.

Дело в том, что спутнику необходимы двигатели и топливо, чтобы время от времени корректировать свою орбиту, а также сохранять правильную ориентацию в пространстве. Но до недавних пор не существовало никаких способов заправиться в космосе или воспользоваться буксиром.

Поэтому, как только аппарат исчерпывал запасы горючего, его приходилось на остатках топлива уводить на орбиту-кладбище, а то и сжигать в атмосфере Земли. Это необходимо для того, чтобы неуправляемый спутник не превратился в космический мусор, опасный для действующих миссий.

Аппарат MEV-2, пристыковавшийся к спутнику (художественное изображение). Иллюстрация Northrop Grumman Corporation.

Корпорация Northrop Grumman и её дочерняя компания SpaceLogistics LLC решила исправить ситуацию и построить на этом новый бизнес. Они запустили проект "Транспортное средство для продления миссии" (Mission extension vehicle, или MEV).

Суть его проста. Космический аппарат MEV стыкуется со спутником, исчерпавшим топливо, и берёт его на буксир. Он самостоятельно подправляет орбиту "подопечного" и заботится о его ориентации в пространстве. Это позволяет эксплуатировать спутник ещё несколько лет.

Сложность в том, что конструкторы подавляющего большинства спутников отнюдь не рассчитывали, что к их детищам в космосе будет стыковаться что бы то ни было. У таких аппаратов нет стыковочных узлов. Так что инженерам-инноваторам пришлось разработать систему, способную буквально ухватиться за то что есть и при этом не повредить "спасаемого".

Первую такую операцию осуществила миссия MEV-1 в феврале 2020 года. Она подарила вторую жизнь спутнику связи Intelsat 901, который к тому времени был уже несколько месяцев как выведен из эксплуатации в связи с тем, что он практически исчерпал запас топлива.

Intelsat 901 работал на геостационарной орбите. Но перед "спасательной операцией" он был на остатках горючего поднят над ней на 180 километров. Если не имеющая аналогов стыковка пойдёт не так, рассуждали организаторы, и аппараты потерпят крушение, они не должны загрязнить весьма востребованную орбиту космическим мусором.

Снимок спутника Intelsat 10-02, сделанный инфракрасной камерой MEV-2 перед стыковкой с расстояния 15 метров. Иллюстрация Northrop Grumman Corporation.

С Intelsat 901 всё прошло как по маслу. И теперь специалисты осуществили вторую подобную операцию, и на сей раз – впервые в истории – прямо на геостационарной орбите. Космический аппарат MEV-2 пристыковался к спутнику связи Intelsat 10-02, у которого подходили к концу собственные запасы топлива.

Стыковка была завершена 12 апреля 2021 года, то есть в день космонавтики, в 20:34 по Москве.

Согласно контракту, MEV-2 будет обслуживать своего "подопечного" в течение пяти лет. Потом аппарат отстыкуется, и у него ещё останется топливо для следующей "спасательной операции".

В будущем миссии MEV станут регулярными. Однако производители не собираются останавливаться на достигнутом и уже разрабатывают аппараты нового типа. Один из них – "Подвесные двигатели для продления миссии" (Mission extension pods, или MEPs). Это упрощённая и, следовательно, удешевлённая версия MEV.

А вот "Роботизированное транспортное средство [для космических] миссий" (Mission robotic vehicle, или MRV), – наоборот, более продвинутая версия MEV. Она сможет выполнять не только буксировку, но и диагностику и даже ремонт на орбите.

Первые запуски аппаратов MEP и MRV намечены на 2024 год.

К слову, ранее мы рассказывали о проектах по сборке, дозаправке и перепрограммированию спутников прямо в космосе.

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