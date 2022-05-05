Стало известно, как будет выглядеть РОС – орбитальный форпост России

Роскосмос и РКК "Энергия" подписали контракт на разработку эскизного проекта РОС (российской орбитальной станции). Дмитрий Рогозин, объявляя об этом важном этапе создания российского орбитального форпоста, показал, как может выглядеть будущая станция.

Эскизы появились на сайте "Роскосмоса".Согласно порталу госзакупок, сумма контракта составляет почти три миллиарда рублей. Контракт был заключён 22 апреля. А все работы должны быть завершены до национального Дня космонавтики 12 апреля 2024 года.

Проектирование РОС будет происходить в два этапа.

Сначала российские инженеры и учёные продумают и просчитают, каким должно быть наклонение орбиты РОС, как будет происходить развёртывание, какой будет стоимость доставки одного килограмма грузов на орбиту, как будет осуществляться отправка космических аппаратов с орбиты РОС на орбиты Луны.

Последнее важно, так как у России есть серьёзные планы по изучению естественного спутника Земли.

Второй этап проектирования включает разработку собственно эскизного проекта, а также создание технических заданий для разных вариантов станции.

Также нужно будет просчитать обеспечение РОС связью, какой будет подготовка экипажей (2-4 человека), которые периодически будут отправляться на станцию, как она будет функционировать в беспилотном и пилотируемом режимах.

Так как пока РОС планируется расположить в высоких широтах, космическое излучение здесь в три раза сильнее, чем сейчас на МКС. Это может привести к проблемам со здоровьем у космонавтов. Поэтому космонавты будут посещать станцию лишь периодически – в формате командировок.

Известно, что новый российский орбитальный комплекс будет строиться по модульному принципу. То есть станция будет собираться как конструктор – модуль за модулем. Изношенные части станции можно будет заменять новыми, что теоретически сделает срок службы такой станции и вовсе неограниченным.

Как сообщается, основное назначение станции — реализация национальных интересов России в области пилотируемой деятельности, развития науки и экономики.

Ранее генеральный директор "Роскомоса" озвучивал амбициозные планы вывести первый модуль РОСС на орбиту Земли уже в 2026 году. Правда, для этого космическим инженерам страны, скорее всего, придётся трудиться без отпусков.

Мы также рассказывали о планах участия России в работе китайской космической станции.

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