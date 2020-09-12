Маленькие, пупырчатые, ярко-зеленые: как выбрать вкусные и полезные маринованные огурцы

Маринованные огурцы – частые гости любого застолья и как ингредиент множества салатов, и как самостоятельная закуска. Могут ли быть маринованные полезными? Кого они могут уложить на больничную койку? Как связана эта хрустящая закуска из банок с аутизмом и синдромом дефицита внимания? Ищите ответы в новом выпуске программы "Тест" на канале "Россия 1".

Огурцы на 95 процентов состоят из воды. А почти 85 процентов товара на полках магазинов – из импортных огурцов. Там, где выращены "иностранные сельхозагенты", скорее всего, никому и в голову не придет контролировать уровень опасных удобрений в почве. Главное – продать побольше!

Импортные огурцы попадают к нам из Китая, из Индии, из Ирана. Не всегда понятно, на каких почвах они произрастали, какое содержание пестицидов. Если на них будут документы, действительно подтверждающие их качество, это хорошо. Но зачастую документы могут "нарисовать" какие угодно.

Кроме того, индийские или китайские огурцы едут в Россию несколько недель в таком крепком растворе уксуса, что он способен сжечь человеку пищевод. Поэтому в пункте прибытия огурцы несколько дней вымачивают в воде. Если их замариновать, а потом вымочить – и заново перемариновать, ничего полезного в них больше не останется. Все ценное банально вымоется. Такой продукт не полезен и не вкусен. Получается, мы платим деньги за вату, вымоченную в уксусе.

Как отличить в магазине "иностранного сельхозагента" от нашего, отечественного, огурца?

Если огурец визуально больше 6 сантиметров, то он наш. Маленькие огурчики с 90-процентной вероятностью привезены из теплых стран, и чем они меньше, тем с большей уверенностью можно это утверждать.

Рассол в банке должен быть мутноватый, и если в нем присутствуют укропные зонтики – это хорошо. Идеально прозрачный рассол говорит о том, что огурцы, скорее всего, хоть раз до этого уже были замаринованы, после этого – промыты, и вновь опущены в маринад. Точно так же, как и блеклые, почти прозрачные огурцы. Не покупайте такой продукт!

Обращайте внимание на дату производства. Если там указаны весенние или летние месяцы, то, скорее всего, эти огурцы российского производства. Но если маринованные огурцы произведены зимой или поздней осенью, эти корнишоны явно не наши. Поищите в банке зонтик укропа. На зарубежных производствах этой пряности нет.

В экспертизе участвовали маринованные огурцы: "6 соток", "Бондюэль", "Просто", "Лютик", "Пиканта". Производителям сообщили, что взяли их продукты на экспертизу и пригласили в студию. Однако никто из них не захотел ответить за качество своего продукта и прокомментировать результаты проверки.

"6 соток". Обнаружены следы пестицидов, которые могли попасть в состав готового продукта из сырья. Также единичные овощи в банке помяты.

"Бондюэль". В составе заливки огурцов недостаточно сухих веществ, что указывает на невысокое качество рассола – просто пожалели специи. Много уксуса. Огурцы в банке неоднородные, их размер не соответствует заявленным в маркировке.

"Пиканта". Все показатели в норме. Единственный недостаток – неоднородность огурцов по размеру.

"Просто". Много уксуса и соли. Более того, в банке недостаточно огурцов – их массовая доля составила почти 50 процентов от общей массы нетто, что не соответствует опережающим стандартам.

"Лютик". Обнаружены следы пестицидов, которые могли попасть в состав готового продукта из сырья. Также в торговой марке превышено содержание соли, и огурцы неоднородные по размеру.

Места распределились следующим образом: 5 место – "Бондюэль", 4 место – "Просто", 3 место – "6 соток", 2 место – "Лютик", 1 место – "Пиканта".

Зачем вместо своих в России продают импортные маринованные огурцы? Как производители заставляют покупателя платить за воду? И самый главный вопрос: чем для нас чревато употребление импортных огурцов? Ответы – в новом выпуске Всероссийского потребительского проекта "Тест".