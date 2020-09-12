12 сентября 2020 14:30

Доктор Мясников рассказал о методах лечения боли в суставах

Кадр из программы "Доктор Мясников"

Рубрика "Простые истины" популярной программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" была посвящена здоровью суставов. Стоит ли принимать хондропротекторы? Какие продукты полезны для наших суставов? Кому и когда показана артроскопия?

Хондропротекторы суставы не восстанавливают. По словам доктора Мясникова, принимать их можно, хуже они не сделают, но и лучше не будет. Коленный хрящик в суставе не получает ни кровоснабжения, ни иннервации. Он даже болеть не может. Как хондропротекторы сюда поступят – это тоже очень-очень темное дело! "Для питания хряща вы должны больше ходить. Вы ходите, вы как бы "вдалбливаете" внутрисуставной жидкостью питательные вещества в этот хрящ. Важно движение!" – объяснил известный доктор.

Хондропротекторы иногда могут облегчить симтоматику, кстати, как и некоторые виды еды, которые претендуют быть хондропротекторами. Но это не потому, что они восстанавливают именно хрящик. Некоторые хондропротекторы и некоторые продукты питания обладают просто обезболивающим действием. В долговременной перспективе этот эффект исчезает.

Хотите принимать хондропротекторы – платите ваши деньги, хотите сэкономить – лучше купите себе кроссовки и двигайтесь!

Начните заниматься йогой! Это лучше, чем гиалуроновая кислота, это лучше, чем все хондропротекторы. Каждый сустав должен работать: руки, пальцы, плечи, коленки. Делайте гимнастику для суставов постоянно!

Артроскопия – это прекрасная операция для спортсменов при острой спортивной травме. "Опухло, ходить не может, острая боль – вот, когда делают!" – рассказал Александр Леонидович. При остром артрите, при дегенеративных изменениях сустава артроскопия не показана. Поэтому, не спешите к хирургам.

В долговременной перспективе поможет только правильная лечебная физкультура и снижение веса! 

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