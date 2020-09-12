Доктор Мясников рассказал о методах лечения боли в суставах

Рубрика "Простые истины" популярной программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" была посвящена здоровью суставов. Стоит ли принимать хондропротекторы? Какие продукты полезны для наших суставов? Кому и когда показана артроскопия?

Хондропротекторы суставы не восстанавливают. По словам доктора Мясникова, принимать их можно, хуже они не сделают, но и лучше не будет. Коленный хрящик в суставе не получает ни кровоснабжения, ни иннервации. Он даже болеть не может. Как хондропротекторы сюда поступят – это тоже очень-очень темное дело! "Для питания хряща вы должны больше ходить. Вы ходите, вы как бы "вдалбливаете" внутрисуставной жидкостью питательные вещества в этот хрящ. Важно движение!" – объяснил известный доктор.

Хондропротекторы иногда могут облегчить симтоматику, кстати, как и некоторые виды еды, которые претендуют быть хондропротекторами. Но это не потому, что они восстанавливают именно хрящик. Некоторые хондропротекторы и некоторые продукты питания обладают просто обезболивающим действием. В долговременной перспективе этот эффект исчезает.

Хотите принимать хондропротекторы – платите ваши деньги, хотите сэкономить – лучше купите себе кроссовки и двигайтесь!

Начните заниматься йогой! Это лучше, чем гиалуроновая кислота, это лучше, чем все хондропротекторы. Каждый сустав должен работать: руки, пальцы, плечи, коленки. Делайте гимнастику для суставов постоянно!

Артроскопия – это прекрасная операция для спортсменов при острой спортивной травме. "Опухло, ходить не может, острая боль – вот, когда делают!" – рассказал Александр Леонидович. При остром артрите, при дегенеративных изменениях сустава артроскопия не показана. Поэтому, не спешите к хирургам.

В долговременной перспективе поможет только правильная лечебная физкультура и снижение веса!