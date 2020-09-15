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ДТП с участием Михаила Ефремова 18 минут назад

15 сентября 2020 17:40

Гражданская жена погибшего Сергея Захарова раскрыла страшную тайну

Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Ирина Стерхова раскрыла страшную тайну семьи Захаровых
Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Ирина Стерхова раскрыла страшную тайну семьи Захаровых

Гражданская жена Сергея Захарова, который погиб в смертельном ДТП на Смоленской площади по вине известного актера Михаила Ефремова, спустя три месяца молчания решила открыть страшную тайну, которую муж унес с собой в могилу. В "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1" она рассказала об ужасном преступлении, которое много лет назад совершил брат Сергея, и объяснила, почему считает аморальными материальные претензии его родственников к Ефремову.

Однажды Сергей рассказал Ирине, что 40 лет назад его брат Валерий во время службы в армии, в момент несения караульной службы хладнокровно застрелил собственного друга и не понес за это наказания. В суде убийство было признано непреднамеренным, Валерий раскаивался и обещал помогать родителям парня, потерявшим единственного сына. С тех пор прошло уже много лет, однако никакой помощи та семья не увидела – все осталось только на словах.

Ирина Стерхова убеждена: преступление было осознанным, ведь для выстрела Валерию нужно было пристегнуть магазин, передернуть затвор и прицелиться точно в сердце… Кроме того, по ее словам, брат Сергея еще с детства имел склонность к жестокости и мог с легкостью выстрелить ему в ногу за отказ танцевать. Она удивляется: разве он имеет теперь моральное право требовать компенсацию?

"И вообще, как он с этим поступком живет?" – задается вопросом Стерхова.

Сам Валерий на это отвечает так: это был его близкий друг, и в суде его мать заявила, что не имеет никаких претензий к обвиняемому. А депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь заявил, что вытаскивать эту историю недостойно, ведь прошло столько лет, и она не имеет отношения к делу Ефремова.

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