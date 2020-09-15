Гражданская жена погибшего Сергея Захарова раскрыла страшную тайну

Гражданская жена Сергея Захарова, который погиб в смертельном ДТП на Смоленской площади по вине известного актера Михаила Ефремова, спустя три месяца молчания решила открыть страшную тайну, которую муж унес с собой в могилу. В "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1" она рассказала об ужасном преступлении, которое много лет назад совершил брат Сергея, и объяснила, почему считает аморальными материальные претензии его родственников к Ефремову.

Однажды Сергей рассказал Ирине, что 40 лет назад его брат Валерий во время службы в армии, в момент несения караульной службы хладнокровно застрелил собственного друга и не понес за это наказания. В суде убийство было признано непреднамеренным, Валерий раскаивался и обещал помогать родителям парня, потерявшим единственного сына. С тех пор прошло уже много лет, однако никакой помощи та семья не увидела – все осталось только на словах.

Ирина Стерхова убеждена: преступление было осознанным, ведь для выстрела Валерию нужно было пристегнуть магазин, передернуть затвор и прицелиться точно в сердце… Кроме того, по ее словам, брат Сергея еще с детства имел склонность к жестокости и мог с легкостью выстрелить ему в ногу за отказ танцевать. Она удивляется: разве он имеет теперь моральное право требовать компенсацию?

"И вообще, как он с этим поступком живет?" – задается вопросом Стерхова.

Сам Валерий на это отвечает так: это был его близкий друг, и в суде его мать заявила, что не имеет никаких претензий к обвиняемому. А депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь заявил, что вытаскивать эту историю недостойно, ведь прошло столько лет, и она не имеет отношения к делу Ефремова.