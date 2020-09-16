Домовой в Таганроге разрушает неравный брак

73-летняя Надежда Цымбалова из Таганрога обратилась в "Прямой эфир" за помощью. Женщина просит избавить ее от домового, который 10 лет живет в ее квартире. А появился он сразу же после того, как Надежда привела в дом молодого супруга. Домовой не дает семейной паре жить спокойно. Он заставляет женщину покупать любимому алкоголь и периодически, вселяясь в ее мужа, избивает ее. В эфире канала "Россия 1" – все версии этого невероятного дела.

Знакомые этой необычной пары разделились на два лагеря. Одни считают, что молодой супруг Надежды – альфонс, который пытается свести ее в могилу и завладеть квартирой, поэтому и придумал историю с призраком. Другие уверены, что все это выдумки самой Надежды, которая рассорила мужа с его родителями и сейчас спаивает его, чтобы он не бросил ее. А некоторые думают, что историю с полтергейстом придумали недоброжелатели семейной пары, так они пытаются заставить супругов развестись...

Дмитрий стал четвертым мужем Надежды. Познакомились они в секте, которая с 2017 года запрещена в России. "После свадьбы в квартире завелся домовой Затан", – рассказала Надежда. Имя полтергейста супруги узнали из СМС-сообщения. Причем Затан может писать на любой телефон: Надежды, ее дочери или Дмитрия. Именно так они с ним общаются. Они постоянно меняют номера, но Затан находит их, и снова начинаются угрозы. Домовой не дает семейной паре жить спокойно. Он двигает мебель, заливает квартиру водой, посылает супругам оскорбительные СМС-сообщения и командует ими по телефону. Ежедневно по его приказу Надежда бегает в магазин за алкоголем, на который уходит 17 000 ежемесячно. "Домовой спаивает моего молодого мужа", – призналась Надежда Цымбалова в студии "Прямого эфира".

В 2016 году Надежда обращалась в полицию. Участковый Рамазан Газимагомедов: "Было установлено, что полтергейст по имени Затан их не оставляет в покое – избивает, переворачивает вещи, бьет посуду. При визуальном осмотре все подтверждалось. Потерпевшая поясняла, что ее мужа Затан заставляет пить", – объяснил участковый. По его наблюдениям, Дмитрий – покладистый и послушный парень. А воздействовать на домового полиция не в состоянии.

Программа "Прямой эфир" установила скрытые камеры по всей квартире Цымбаловых. В результате, на одной камере изображение постоянно рябило, на другой было видно, как неожиданно открывается дверь микроволновки и из нее идет дым... "Ночью он с нас стаскивает одеяло, скидывает мужа с кровати. Шесть раз Дима терял память", – отметила Надежда.

Юрист Евгений Тонкий назвал союз Цымбаловых "весьма странным", ведь Надежда годится Дмитрию в бабушки. "Вы не можете родить детей, это не семья, вы его используете!" – отметил Тонкий. Остальные эксперты единодушны в своем мнении, они считают, что Диме в детстве не хватило родительской любви, в лице Надежды он нашел себе вторую маму, а пожилая жена счастлива манипулировать им. "Полтергейст не может заставить человека по-черному бухать", – уверен телеведущий Александр Яковлев.

Валентина Чуприна, дочь Надежды Цымбаловой, рассказала, что Дима шантажом заставил ее маму выйти за него замуж. Валентина отговаривала его от неравного брака, объясняла, что у него вся жизнь впереди. Однако он не отступал. Сейчас Валентина считает его своим братом. Несколько раз они все вместе ездили на родину Димы, в Ростов-на-Дону. Однако там он почему-то говорил своим друзьям, что его жена – не пожилая Надежда, а ее дочь Валентина.

Специалист по аномальным явлениям Виктор Фефелов был в гостях у супругов Цымбаловых, он снимал прыгающий стол и падающего Дмитрия. "Дима – совершенно нормальный человек. У них в доме настоящий полтергейст, люди страдают", – уверен Виктор Фефелов.

Кто на самом деле стоит за всем этим: загадочный домовой или конкретный человек? Что рассказала мать Димы о браке сына и пожилой невестке? Почему Дмитрий скрывал от друзей свою женитьбу на Надежде? Стесняется ли он ее? И почему Надежду называют "черной вдовой"? Ответы – в программе "Прямой эфир".