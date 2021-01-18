Нож в спину от партнеров: Netflix выпустил сериал о мрачном будущем Украины

"Планетарный символ национального возрождения" и даже – "отец и патриарх чеченской государственности". Говорящие формулировки – о Джохаре Дудаеве – из издания под названием "Рыцарь свободы". Которое претендует на то, чтобы стать "книгой года" на Украине. Главная литературная премия Незалежной опубликовала списки номинантов за 2020-й. Сборник интервью лидера так называемой Ичкерии – вошел в шорт-лист.

Впрочем, стоит ли удивляться, когда среди претендентов на победу есть, например, и мемуары почитаемого националистами полковника СС Евгена Побигущего. Ну а новые герои украинского книжного рынка – вполне соответствуют.

В одной номинации с Дудаевым – воспоминания недо-режиссера Олега Сенцова. Или, например, целое собрание сочинений о выдуманных доблестях участников АТО в Донбассе. В общем, национальный миф куется прямо на наших глазах. Вероятно – для потомков.

И тем больнее удар – от американского кинематографа, который вдруг решил обратиться к теме будущего Незалежной. На крупнейшем международном онлайн-сервисе вышел фильм о событиях на Украине в 2036 году. Его встретили ликованием, потому как сразу перевели на украинский, что случилось впервые. Но затем восторги несколько поутихли.

Атомную бомбу, по сценарию, взорвали в Киеве. Конечно же это сделали лояльные России повстанцы, названные Красными. Государство прекратило существование, несчастные люди хлынули в катакомбы и лагеря беженцев. Лишь украинские националисты, которых назвали ополчением, решили противостоять врагам. Им на помощь пришли бравые американские миротворцы.

Правда, благородные морпехи проводили больше времени на базе под надежной защитой. Военные предпочитали орудовать роботами да беспилотниками. Действовали размашисто, жертвы среди мирного населения, как и в реальной жизни, называя "сопутствующим ущербом".

"Это перманентная война, герилья, которая больше ассоциировалась с Латинской Америкой, Африкой", – считает Александр Васильев, редактор портала Украина.ру.

Рядом с фразой "Слава Украине" была замечена свастика – эти граффити в фильме рядом изображены. Внимательные зрители увидели, что и Крым на американских картах принадлежит России.

Отдельной болью местных патриотов стал национальный состав ополчения, которое в соцсетях обозвали "шайкой оборванцев в трениках".

"Для ультраправого украинского обывателя выглядит довольно дико, как арийцев наших дней представить в неприглядном виде. И критика американской внешней политики тоже неприемлема для обывателя, который видит в Америке последний шанс на победу", – отмечает Александр Васильев, редактор портала Украина.ру.

Начались претензии и к сюжету. Так, лидер кино-националистов прямым текстом заявила, что Украина для США – геополитическое оружие.

"Украину видят лишь, как инструмент геополитики США, если по ходу этот инструмент сломается или придет в негодность, развалится на части, то это те самые сопутствующие потери, а проблемы индейцев шерифа не касаются", – считает Андрей Золотарёв, политолог, руководитель центра "Третий Сектор".

Не касались проблемы, пока один из главных героев решил (вот сюрприз!) уничтожить главного агрессора – США. Интересно, что поиск врага в самой Америке для местных кинематографистов – дело уже привычное.

"Пока были в СССР коммунисты – главными врагами были коммунисты. А теперь с развитием интернета они начали жрать сами себя", – полагает Дмитрий Пучков, писатель, публицист, переводчик.

Уничтожить Вашингтон один из героев решил ядерными ракетами, которые десятилетия хранились на Украине. В шахтах.

"Если так рассматривать, то это полная залепуха. Не имеет никакого отношения к реальности, даже к фантастической, но мы предпочитаем за скобки просто все вынести, и если любим экшн, то получим удовольствие", – считает Андрей Дементьев, кинокритик.

Но даже экшн-сцены не смогли расположить к себе требовательного украинского зрителя. Ведь получается, что именно так Незалежную видят на западе, в стане главных союзников.

Поэтому сразу после премьеры фильм, который должен был стать эдакой киноперемогой, начал превращаться в эдакую кинозраду, утопая в потоке негативных отзывов.