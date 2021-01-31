Юрий Маликов рассказал, как ансамбль "Самоцветы" получил свое название

В новом выпуске программы "Когда все дома" Тимур Кизяков побеседовал с Юрием Федоровичем Маликовым. Также присутствовали и члены его большой семьи – его дочь, заслуженная артистка России Инна Маликова и внук Дмитрий Маликов с супругой Анастасией.

Телеведущий расспросил Юрия Федоровича, создателя и руководителя ВИА "Самоцветы" о том, как зарождался знаменитый музыкальный коллектив. В Сети ходит легенда о том, что Маликов уехал в Японию на восемь месяцев и привез оттуда 15 ящиков специальной аппаратуры вместо жемчуга и других подарков, о которых мечтала его жена. Народный артист России подтвердил подлинность этой истории и добавил несколько интересных фактов.

Так, Маликов работал в Японии в составе другого музыкального коллектива, получал суточные и экономил. А на деньги, которые удалось сберечь, действительно купил аппаратуру. "Я привез, действительно, то, с чего я начал уже новую деятельность", – сообщил Юрий Федорович. После того, как он вернулся в СССР, с ним связались Павел Слободкин (руководитель ансамбля "Веселые ребята") и Игорь Гранов (создатель ВИА "Голубые гитары"). Они пригласили Маликова поработать с ними, но он хотел заняться собственным делом. Артист познакомился с композитором Вячеславом Добрыниным и вместе они начали думать о будущем коллективе. В том числе, встал и вопрос с названием группы.

"Поехали в поездку. И в одном из городов заходим в магазин – и висит табличка – а я стал собирать названия разные, – "Русские самоцветы". И я записал это слово. И потом, когда в коллективе оказалось больше половины людей других национальностей, я решил слово "самоцветы" оставить", – поделился воспоминаниями Маликов.

Так в октябре 1971 года и появился вокально-инструментальный ансамбль "Самоцветы", по словам артиста. В этом году легендарный коллектив отмечает свое 50-летие. Кстати, у группы, которой руководит Инна Маликова, в 2021-м также будет праздник – "Новым самоцветам" исполняется 15 лет.