31 января 2021 14:15

Юрий Маликов рассказал, как ансамбль "Самоцветы" получил свое название

Юрий Маликов, кадр из программы "Когда все дома"
Юрий Маликов, кадр из программы "Когда все дома"
Юрий Маликов, кадр из программы "Когда все дома"
Юрий Маликов, кадр из программы "Когда все дома"

В новом выпуске программы "Когда все дома" Тимур Кизяков побеседовал с Юрием Федоровичем Маликовым. Также присутствовали и члены его большой семьи – его дочь, заслуженная артистка России Инна Маликова и внук Дмитрий Маликов с супругой Анастасией.

Телеведущий расспросил Юрия Федоровича, создателя и руководителя ВИА "Самоцветы" о том, как зарождался знаменитый музыкальный коллектив. В Сети ходит легенда о том, что Маликов уехал в Японию на восемь месяцев и привез оттуда 15 ящиков специальной аппаратуры вместо жемчуга и других подарков, о которых мечтала его жена. Народный артист России подтвердил подлинность этой истории и добавил несколько интересных фактов.

Так, Маликов работал в Японии в составе другого музыкального коллектива, получал суточные и экономил. А на деньги, которые удалось сберечь, действительно купил аппаратуру. "Я привез, действительно, то, с чего я начал уже новую деятельность", – сообщил Юрий Федорович. После того, как он вернулся в СССР, с ним связались Павел Слободкин (руководитель ансамбля "Веселые ребята") и Игорь Гранов (создатель ВИА "Голубые гитары"). Они пригласили Маликова поработать с ними, но он хотел заняться собственным делом. Артист познакомился с композитором Вячеславом Добрыниным и вместе они начали думать о будущем коллективе. В том числе, встал и вопрос с названием группы.

"Поехали в поездку. И в одном из городов заходим в магазин – и висит табличка – а я стал собирать названия разные, – "Русские самоцветы". И я записал это слово. И потом, когда в коллективе оказалось больше половины людей других национальностей, я решил слово "самоцветы" оставить", – поделился воспоминаниями Маликов.

Так в октябре 1971 года и появился вокально-инструментальный ансамбль "Самоцветы", по словам артиста. В этом году легендарный коллектив отмечает свое 50-летие. Кстати, у группы, которой руководит Инна Маликова, в 2021-м также будет праздник – "Новым самоцветам" исполняется 15 лет.

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