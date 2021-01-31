Василий Лановой – актер, которому было подвластно все

28 января поздно вечером ушел от нас Василий Семенович Лановой – артист, которому было подвластно все. Великий гражданин, для которого понятия Родина, память, долг, служение, культура, любовь были святы. Для страны это воистину невосполнимая утрата. Прощание – 1 февраля в Московском театре имени Вахтангова, где Лановой служил всю жизнь. Похороны – на Новодевичьем кладбище.

Всегда со своей страной. Против совести – никогда. И в главный день в году – 9 мая – Василий Лановой с портретами родителей возглавлял шествие "Бессмертного полка", ведь "нет в России семьи такой, где б не памятен свой герой". "Это движение грандиозное родилось от памяти к тому поколению, которое отстояло нашу русскую душу", – говорил Лановой.

"Главное его достоинство помимо актерства – достойный гражданин нашей страны. Связь между прошлым и будущим – он всю жизнь этому посвятил", – отметил актер Михаил Ножкин.

Пропахшие порохом мундиры – по плечу. Война: разве была для Василия Ланового тема важнее? Иван Варрава – больше, чем роль, несгибаемый русский характер. Да и разве можно сыграть честь, отвагу и верность. А ведь трижды отказывался сниматься. Героям фильма памятник стоит на Фрунзенской набережной – около Министерства обороны. Около него Василий Семенович всегда останавливался – улыбался своему Ивану Варраве. А теперь офицеры несут цветы. Министр обороны отдает честь Ивану Варраве – тот самый случай, когда выдуманный персонаж оказался подлинным героем поколений.

"Есть в картине самое главное – русский дух. Это главное. И могучий патриотизм великий русского человека. Это действительно чудо, такая картина. У меня их 80, они вошли навсегда в мою жизнь", – признавался Лановой.

Режиссерам Алову и Наумову студент третьего курса Щукинского училища заявил: какие пробы, Павку Корчагина играть должен только я! Благородная внешность, горящий взор – страна Ланового полюбила сразу и навсегда.

"Это такого свойства "ледокольные" люди, которые ломают перед собой многовековые льды всегда на ходу. Когда учителя такие уходят, мастера и профессионалы, хочется обернуться и посмотреть. Нет, не замена, а по такому же достоинству кто-то может появиться?" – отметила Ольга Тумайкина, актриса Театра Вахтангова.

А как он читал Пушкина! Дышал русской литературой. Голос Ланового звучит за кадром документальной киноэпопеи "Великая Отечественная" – полгода ушло на озвучание – слезы душили.

Каждое слово возвращало в украинское село Стрымба, где мальчишкой он увидел войну. Голод, оккупация, пули над головой свистели. Помнил, как отступали наши, а потом покатилась страшная черная лавина до горизонта – немцы. Родину не делил, одна на все времена, а дома всегда говорили "тильки на мове". Когда бывали застолья после спектаклей, он обязательно запевал лихую песню. Все замирали, потому что он это делал красиво, артистично и естественно. У отца и матери – три класса на двоих, а Лановой – первый аристократ советского кино: Анатоль Курагин, Шервинский и, конечно, Вронский. Когда в театр еще ходили за мечтой, Лановой в "Принцессе Турандот" 20 лет играл принца Калафа. Всю жизнь служил одной – вахтанговской – сцене.

"Он был и уникальный партнер. Мы заканчиваем спектакль "Посвящение Еве", не было, наверное, ни одного спектакля, чтобы он или я не зашли друг к другу в гримерную и сказали: "Смотри-ка, и сегодня опять спектакль получился", – вспоминает актер Евгений Князев, ректор Театрального института имени Щукина.

На сцену выходил 24 декабря в спектакле "Последние луны". Собирался репетировать старого князя в "Войне и мире". 1 февраля в Театре Вахтангова – прощание.