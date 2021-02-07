"Последний богатырь: Корень зла" заработал 2 млрд рублей в России

Фильм "Последний богатырь: Корень зла" продолжает штамповать рекорды. Сегодня он установил, пожалуй, один из самых важных рекордов: в российском прокате была взята высота 2 млрд рублей. За период с 1 января по 7 февраля его посмотрели 6,9 млн человек – и это несмотря на существенные ограничения по заполняемости кинозалов.

Сказка режиссера Дмитрия Дьяченко стала четвертым в истории современного отечественного кинопроката фильмом, которому покорился означенный рубеж. До этого в этот элитный клуб попали "Т-34", "Движение вверх" и "Холоп".

"Последний богатырь 2" стал самым кассовым фильмом прошедших новогодних каникул, а также пока что удерживает статус самого кассового фильма посткарантинного периода.